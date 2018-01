Romero quebra silêncio, elogia a Ponte e promete nova ‘selfie’ em comemoração

Titular absoluto em 2017, Romero foi o único jogador do elenco do Corinthians que não deu entrevistas no ano passado. O paraguaio estava chateado com as críticas e resolveu demonstrar seu incômodo com o silêncio. Neste ano, tudo mudou e o atacante falou logo após a primeira partida da temporada por uma competição oficial. Ele elogiou a atuação da Ponte Preta e prometeu evolução do time nos próximos jogos, depois da derrota por 1 a 0.

“Eu vou falar no momento indicado. Quanto ao jogo, foi um jogo difícil para gente. É complicado e sabíamos que ia ser assim, porque a gente não está 100%. Estamos tentando chegar ao melhor fisicamente e tentando fazer tudo pra jogar bem, mas é o início e temos que melhorar bastante ainda. Parabéns para a Ponte, que jogou bem e mereceu a vitória. Com dez homens, eles fecharam a casinha, como se fala, e conseguiram o resultado”, analisou o paraguaio.

Demonstrando bom humor, ele comentou sobre a selfie, um autorretrato, que ele tirou durante o clássico com o Palmeiras, e prometeu uma nova comemoração. “Vamos ver. Tem que ser em jogo especial, como foi contra o Palmeiras. Vamos tentar fazer outra coisa também”, disse.