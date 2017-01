Roma bate o Genoa fora de casa e volta a encostar na Juventus no Italiano

A Roma voltou a encostar na Juventus na briga pela liderança do Campeonato Italiano neste domingo, ao derrotar o Genoa por 1 a 0, mesmo fora de casa. Foi o segundo triunfo consecutivo da equipe da capital, graças ao gol contra de Armando Izzo ainda na primeira etapa.

O resultado levou a Roma a 41 pontos, somente um atrás da Juventus, que, no entanto, tem duas partidas a menos. No domingo que vem, a equipe visitará a Udinese. Já o Genoa parou nos 23 pontos e ocupa a 12.ª colocação no Italiano. Também no domingo, visitará o Cagliari.

A partida foi bastante equilibrada neste domingo, principalmente no início. Com somente dois minutos, as equipes já haviam criado boas chances e os goleiros apareceram muito bem. Primeiro, Szczesny espalmou chute de fora da área de Laxalt. Depois, Perin fez um milagre em finalização à queima-roupa de Dzeko.

A Roma, no entanto, era um pouco mais ofensiva e foi premiada por isto aos 34 minutos, em uma infelicidade de Izzo. O zagueiro afastou cruzamento da direita, mas na sobra, não reagiu a tempo após nova finalização cruzada e tocou contra o próprio gol.

No segundo tempo, o Genoa foi para cima e, mais uma vez, esbarrou na ótima atuação de Szczesny. Nos acréscimos, o goleiro fez outra incrível defesa em finalização de fora da área de Ocampos.

LAZIO TAMBÉM VENCE – Maior rival da Roma, a Lazio também levou a melhor neste domingo, ao derrotar o desesperado Crotone por 1 a 0, em casa, com gol de Immobile no fim. Com o resultado, a equipe da capital se aproximou dos líderes, agora na quarta posição, com 37 pontos. Já o Crotone segue em penúltimo, com somente nove.

OUTROS RESULTADOS – Ainda neste domingo pelo Campeonato Italiano, a Atalanta visitou o Chievo e não tomou conhecimento, ao golear por 4 a 1, resultado que a coloca na quinta posição, com 35 pontos. Já o Torino, oitavo, visitou o Sassuolo e não passou de um empate por 0 a 0.