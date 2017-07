Roma anuncia meia Gonalons, do Lyon, seu quarto reforço para a próxima temporada

A Roma oficializou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista Maxime Gonalons, de 28 anos, capitão do Lyon e também jogador da seleção francesa. A negociação pelos direitos federativos do atleta entre os clubes foi feita de forma definitiva pelo valor de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 18,7 milhões).

“Não tive um segundo de hesitação, sobretudo após ter falado com Monchi (diretor esportivo da Roma) e com o treinador. Entendi as determinações deles. Por isso, tudo foi concluído muito rapidamente. Tenho grandes expectativas para esta aventura”, comemorou o jogador em mensagem publicada no site oficial da Roma.

LEIA TAMBÉM: Ancelotti confirma Alaba como dúvida no Bayern contra o Borussia Dortmund em semi

Gonalons se tornou o quarto reforço da Roma para a próxima temporada do futebol europeu, depois das contratações do zagueiro mexicano Héctor Moreno, que estava no PSV Eindhoven, da Holanda, do lateral holandês Rick Kardsdorp, ex-Feyenoord, e do meia Lorenzo Pellegrini, destaque da seleção italiana na Euro Sub-21, que foi formado pela própria Roma e passou as duas últimas temporadas no Sassuolo.