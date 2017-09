Rogério Micale reconhece que errou nas substituições em empate do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale demonstrou ter autocrítica e reconheceu que errou nas substituições do Atlético Mineiro no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador foi vaiado pelos torcedores em duas alterações.

Primeiro, ele tirou Adilson para a entrada de Robinho. Depois, trocou Cazares por Yago. Na sequência ainda colocou Otero na vaga de Luan. O motivo principal da irritação da arquibancada foi porque o Atlético Mineiro jogava em casa, tinha um jogador a mais em campo (Luan, do Palmeiras, havia sido expulso) e mesmo assim não conseguia marcar o gol da vitória. Pouco depois, ficaria com dois a mais, pois Willian também levou cartão vermelho.

LEIA TAMBÉM: Leonardo Jardim cobra convocação de volante brasileiro do Monaco na seleção

“Assumo a responsabilidade. Tem dia que a substituição dá certo, tem dia que nem tanto. Assumo que fui infeliz porque não ganhamos o jogo. Se tivéssemos vencido, teriam sido boas as substituições. Vivemos no fio da navalha. Mas estamos ali para tomar decisões. E pensei que aquelas seriam as melhores. Sem querer transferir responsabilidade”, analisou o treinador atleticano.