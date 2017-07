Rogério Ceni quer restaurar confiança para tirar o São Paulo da zona da degola

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem uma semana livre de treinos para superar o abatimento depois da queda para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e colocar a cabeça no lugar. Incomodado com a má fase, o técnico Rogério Ceni sabe que apenas uma vitória na próxima rodada terá o poder de restaurar a confiança do grupo.

“Ganhando jogos, não tem jeito. Temos de seguir trabalhando, fazendo a equipe se tornar cada vez mais forte dentro de campo e mentalmente”, afirmou. O treinador reconheceu também que a responsabilidade está cada vez maior. “Uma pontuação baixa atrapalha, o jogador entra mais pressionado. E ainda pegamos uma sequência de dois jogos fora de casa, contra o Flamengo e Santos”.

No próximo domingo, o São Paulo vai até o estádio da Vila Belmiro, em Santos, para o clássico contra o Santos. Além da má fase, terá de superar o retrospecto ruim como visitante no Brasileirão: um empate e cinco derrotas. O último tropeço ocorreu no Rio com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste final de semana.