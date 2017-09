Roger projeta Botafogo agressivo no jogo diante do Grêmio pela Copa Libertadores

O centroavante Roger, autor dos dois gols da vitória do Botafogo sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, no Engenhão, projeta o time jogando de forma ofensiva diante do Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, também em seu estádio, no Rio, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogador entende que o chamado “fator casa” será fundamental para obter a classificação nesta fase de mata-mata da competição continental.

“Acho que o fator casa tem sido determinante para você fazer uma boa campanha ou se classificar nos mata-matas. Mas acho que o jogo do Grêmio nos possibilita também fazer o nosso melhor jogo, que é contragolpear com excelência, o que a gente sabe fazer. O Grêmio é uma grande equipe, joga com a posse de bola, com aproximação. Mas a gente sabe que uma equipe que joga assim te dá bastante espaço. Precisamos desse resultado aqui para poder ir na quarta que vem lá (Porto Alegre) e fazer um jogo mais estratégico ainda. É se impor desde o início e vencer”, frisou o atacante botafoguense em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Roger, artilheiro botafoguense no Brasileirão (9 gols), revelou estar vivendo um grande momento profissional e pessoal também. Mas o atacante disse que ainda não tem definição sobre o seu futuro no clube alvinegro carioca.