Roger marca dois gols e conduz Botafogo à vitória sobre o Flamengo no Brasileirão

O centroavante Roger foi o grande destaque do Botafogo ao marcar duas vezes e garantir a vitória do time alvinegro por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou a 16 gols na temporada e ajudou o clube a quebrar um tabu de dois anos e meio – desde março de 2015 – sem vencer o rival rubro-negro.

Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 34 pontos e se aproximou do G6 (grupo dos seis primeiros colocados que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores), mas continuou em sétimo lugar devido à vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense, que manteve a sexta colocação aos mineiros. Já o Flamengo segue em quinto lugar com 35 pontos, mas agora vê alguns adversários se aproximarem na tabela de classificação.

O clássico teve um primeiro quarto bastante morno. As equipes, modificadas pelos seus treinadores devido às competições que disputam simultaneamente com o Brasileirão – o Flamengo está na final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Botafogo nas quartas de final da Libertadores -, se estudavam demais.