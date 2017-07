Roger Machado fecha treino em Cochabamba e faz mistério no Atlético-MG

O técnico Roger Machado fez mistério no último treino do Atlético Mineiro antes do jogo contra o Jorge Wilstermann, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador fechou a atividade realizada nesta terça-feira no gramado do estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia. A partida será disputada nesta quarta.

Com o mistério, Roger Machado evita antecipar informação ao adversário sobre a formação que utilizará no meio-campo. Elias e Cazares estão garantidos no setor. Mas o treinador não confirmou quem completará o setor. Rafael Carioca, Roger Bernardo e Yago são os candidatos.

LEIA TAMBÉM: Kelvin agradece chance dada por técnico do Vasco e quer casa cheia no clássico

O mistério se restringe ao meio-campo porque o treinador já havia confirmado as entradas de Bremer e Alex Silva nas vagas do zagueiro Leonardo Silva e do lateral-direito Marcos Rocha, respectivamente. O primeiro se machucou no clássico com o Cruzeiro, no domingo, pelo Brasileirão. E Rocha deve retornar ao time nos próximos dias, após se recuperar de lesão que o deixou fora por semanas seguidas.