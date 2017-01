Roger Machado esboça Atlético-MG antes do primeiro jogo-treino

O Atlético Mineiro entra em campo neste sábado contra o Guarani de Divinópolis, na Cidade do Galo, para o seu primeiro jogo-treino em 2017. Antes, porém, o técnico Roger Machado quis testar sua equipe. Em uma atividade em campo reduzido nesta sexta, escalou um esboço do time titular.

A equipe, sem goleiro, teve: Marcos Rocha; Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Ralph, Luan e Maicosuel; Robinho e Fred. Lucas Cândido, que deve começar a temporada como um dos volantes titulares, mais uma vez ficou no departamento médico tratando de dores no joelho.

LEIA TAMBÉM: CBF anuncia que amistoso entre Brasil e Colômbia acontecerá no Engenhão

Depois de jogar a Florida Cup com um elenco alternativo, o Atlético não fará nenhum amistoso antes da estreia no Campeonato Mineiro, sábado que vem, contra o América de Teófilo Otoni, no Independência.

SAÍDAS – Passada da Florida Cup, a diretoria está trabalhando na liberação de alguns atletas que não fazem parte dos planos de Roger. Nesta sexta-feira, o zagueiro Donato foi anunciado como reforço do Red Bull Brasil, enquanto o meia Élder Santana volta à Ferroviária, clube que ele já defendeu na temporada passada.

O time de Araraquara também deve ser o destino do atacante Capixaba. Mesmo tendo sido escolhido como a revelação do Campeonato Mineiro do ano passado e se destacado durante a Florida Cup, ele não tem espaço no inflado ataque do Atlético.

LEIA TAMBÉM: Botafogo vence confronto direto e garante classificação à segunda fase da Copa SP