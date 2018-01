Roger Machado descarta favoritismo do Palmeiras

Na véspera da estreia do Palmeiras em 2018, o técnico Roger Machado tentou afastar o favoritismo sobre a equipe. Nesta quarta-feira, antes do jogo pelo Campeonato Paulista, contra o Santo André, no Allianz Parque, o treinador afirmou que tem trabalhado nas conversas com o elenco para tirar o peso de ser campeão de todas as competições e para administrar possíveis insatisfações.

Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, Roger recusou considerar a equipe como favorita. “Ninguém ganha o campeonato antes dele iniciar. Todos partem das mesmas condições. Fizemos uma equipe forte, sim. Não podemos fugir do que a realidade mostra. Mas é importante saber o que estamos construindo”, disse. O Palmeiras foi entre os grandes do futebol paulista, o que mais se reforçou, com seis contratações. Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação

O treinador garante ter conseguido deixar o time preparado, mesmo com uma pré-temporada mais curta, de 15 dias, e revelou que a maior dificuldade foi justamente escolher os titulares entre as mais de 30 opções no plantel. “O difícil é deixar cada um dos atletas na sua posição, onde se sentem mais à vontade. É preciso deixar o time equilibrado. Os títulos são decididos no ataque, mas construídos por defesas sólidas”, comentou.