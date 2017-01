Roger Machado comemora estreia no Atlético-MG: ‘Dá moral para o clássico’

O técnico Roger Machado estreou neste sábado à frente do Atlético Mineiro e gostou da apresentação de sua equipe na vitória por 1 a 0 sobre o América, de Teófilo Otoni, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. “Foi o primeiro jogo de 90 minutos. É natural que os atletas sintam. Foram dois tempos distintos. Até os 25 minutos do segundo tempo, tivemos bastante fôlego e controlamos inteiramente a partida”, avaliou.

Apesar de a vitória ter sido magra, com um gol de pênalti de Fred, Roger Machado elogiou o setor ofensivo e também a postura tática do América-TO. “O adversário valorizou muito nossa vitória porque veio bem fechado, conseguiu tirar espaços, mas tivemos uma organização ofensiva interessante no primeiro tempo. Foi um bom resultado e posso considerar uma boa atuação também”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Mesmo rebaixado para a Série B, Inter tem orçamento de R$ 332 milhões

O Atlético agora volta as suas atenções para a estreia na Copa da Primeira Liga. Nesta quarta-feira, às 19h30, fará o clássico contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. As duas equipes estão no Grupo C, que conta ainda com Joinville e Chapecoense.

“Iniciar a trajetória no clube vencendo é importante. Atuando bem, melhor ainda. Foi um misto das duas coisas. Tivemos 70 minutos de bom futebol, jogo apoiado, construindo o jogo com calma e tentando acelerar no momento certo. Claro que dá moral para o clássico, não tenho dúvida disso”, concluiu Roger Machado.