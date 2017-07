Roger fecha treino e mantém mistério na formação do Atlético-MG para clássico

O técnico Roger Machado realizou neste sábado um treino com portões fechado à véspera do clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador manteve a dúvida sobre a formação tática que utilizará na partida.

Se optar por deixar o time alvinegro mais ofensivo, escalará Luan para compor o meio de campo. Caso queira reforçar a marcação, entrará com o volante Yago entre os titulares. O provável time que entrará em campo terá: Victor; Alex Silva, Gabriel, Léo Silva e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan (Yago) e Cazares; Robinho e Fred.

Certo apenas é o retorno do volante Adilson, recuperado de um problema muscular. O jogador destacou a importância de vencer o Cruzeiro para embalar o Atlético Mineiro na competição. “Independentemente do momento, o clássico é sempre parecido com uma final. Ninguém quer perder esse jogo, ele é tratado com uma importância muito maior”, disse.