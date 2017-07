Rodriguinho é poupado em treino do Corinthians, mas é relacionado

O meia Rodriguinho foi poupado no treino do Corinthians, neste sábado, e virou dúvida para o jogo contra o Botafogo, domingo, no Itaquerão, em rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo preservado, ele foi relacionado pelo técnico Fábio Carille ao fim da atividade desta manhã.

Carille decidiu poupar o meia por conta de dores no músculo adutor da coxa direita. A medida se deve à importância do meio-campista, que vem sendo determinante para o Corinthians neste ano. Se não tiver condições de jogar neste domingo, ele deve ser substituído por Marquinhos Gabriel.

Se Rodriguinho é dúvida, Romero é desfalque certo. Suspenso, ele será substituído por Clayson, segundo definiu o treinador neste sábado. Carille vai promover o retorno de Guilherme Arana, Maycon, Jadson e Jô, todos poupados no duelo de quarta-feira, contra o Patriotas, pela Copa sul-americana.