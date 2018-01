Rodriguinho celebra gol e Capixaba exalta estreia pelo Corinthians

O Corinthians estreou em 2018 com o pé direito. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o PSV Eindhoven em Orlando, pela Florida Cup, vencia até os acréscimos do segundo tempo e sofreu o empate por 1 a 1, mas levou a melhor nos pênaltis. O único gol brasileiro no tempo normal foi marcado pelo meia Rodriguinho, ainda no primeiro tempo, após falta cobrada pela esquerda por Jadson.

Uma das apostas corintianas para voltar a levantar troféus neste ano, Rodriguinho não escondeu a felicidade pelo gol marcado. “Bom começar o ano assim, com o pé direito, literalmente. Agora é dar sequência no trabalho para que o ano seja tão positivo quanto 2017”, declarou em entrevista à TV Bandeirantes.

Apesar do empate sofrido no fim, o Corinthians teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, quando contou com os titulares em campo. Entre os novos reforços, o único que entrou entre os 11 iniciais foi o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, contratado junto ao Bahia.