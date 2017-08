Rodrigo tenta explicar confusão com Milton Mendes: ‘Não é meu amigo’

O zagueiro Rodrigo usou as redes sociais para explicar o desentendimento com o técnico Milton Mendes no gramado do Moisés Lucarelli, em Campinas, após o empate por 0 a 0 entre Ponte Preta e Vasco, no último domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele disse que os dois não são amigos e que já deixou bem claro que não gosta do treinador. De acordo com a assessoria de imprensa do comandante da equipe vascaína, Milton Mendes prestou queixa por agressão e dará continuidade ao caso.

“Eu estava conversando com os meninos, dando os parabéns pra eles porque estavam jogando e me pego de surpresa com um cara (Milton Mendes) que eu saí do Vasco por causa dele, que pediu a minha saída, que já deixei isso bem claro em todas as entrevistas que dei, quando saí do Vasco, que não gosto dele, não é meu amigo, e a hora que eu vi ele me abraçou ali a primeira coisa que eu fiz foi dar um empurrão nele, pra que ele tirasse a mão de mim”, disse Rodrigo.

“E na hora que eu dei o primeiro empurrão nele, ele começou a me xingar, começou a me agredir verbalmente, eu continuei empurrando ‘sai daqui, sai daqui’, por isso que eu o empurrei”, completou o zagueiro.