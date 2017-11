Rodrigo Caetano vê campanha ‘pífia’ do Fla fora de casa e admite ‘indignação’

Um dia depois de o Flamengo sofrer nova derrota, desta vez por 1 a 0 para o Curitiba, o diretor de futebol do clube carioca, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT do clube, o Ninho do Urubu, e não escondeu a sua insatisfação com a má fase vivida pelo time dentro do campo. Antes de cair na capital paranaense na noite de quinta, o time havia sido facilmente batido pelo Palmeiras, por 2 a 0, no último domingo, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.

Ao comentar o desempenho da equipe, o dirigente escancarou a sua decepção com os resultados ruins que o time vem amargando como visitante em sua campanha na competição nacional e ao mesmo tempo disse confiar em uma reação da equipe no duelo diante do Corinthians, campeão por antecipação, neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio.

“Antes de qualquer situação, falo aqui em nome de todos do departamento de futebol sobre nossa frustração, principalmente com os últimos resultados. Dizer que ninguém aqui está minimamente confortável com essa situação e que essa oscilação da equipe nos preocupa muito. Nossa campanha fora de casa é pífia. Mas voltaremos a jogar em casa, onde nosso aproveitamento tem sido bom, principalmente em uma semana decisiva para nós”, afirmou Rodrigo Caetano.