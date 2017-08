Rodada ajuda e Rio Branco segue na cola do G4

O Rio Branco folgou na rodada de ontem da Copa Paulista, mas os resultados ajudaram e o Tigre segue na cola do G4 do Grupo 2, a três partidas do fim da primeira fase. Mesmo sem ter entrado em campo, o alvinegro continua apenas um ponto atrás do quarto colocado Atibaia, que perdeu para o Audax por 3 a 1, em Osasco. O Audax, aliás, é o próximo adversário do Rio Branco, sábado, no Décio Vitta.

Também nesta quarta-feira, o Taboão da Serra foi goleado em casa pela já classificada Inter de Limeira, por 4 a 1, outro resultado bom para o Tigre, já que o Taboão poderia ultrapassá-lo, mas agora ocupa a lanterna da chave, com 4 pontos. Por fim, em jogo que não interessava diretamente ao alvinegro, o Desportivo Brasil venceu o São Paulo B por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os três primeiros (Inter, com 21; Desportivo, com 17; e São Paulo B, com 15) têm boa vantagem em relação aos demais times do Grupo 2. Com isso, a briga pela classificação tem quatro equipes lutando por uma vaga. O Atibaia fecha o G4 com 10 pontos, seguido por Rio Branco (9), Audax (8) e Taboão (7). Independentemente dos resultados dos adversários, o Tigre só depende de suas forças para se classificar.