Robinho fala pela primeira vez em 2017 e critica boatos sobre retorno ao Santos

Depois de cerca de 10 dias de treinamentos de pré-temporada na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), finalmente o atacante Robinho falou em 2017. E o jogador do Atlético Mineiro revelou que não gostou nada dos boatos durante o período de férias sobre um possível retorno ao Santos, onde apareceu para o futebol.

“Eu sou tranquilo. Tenho contrato com o Atlético Mineiro. Minha cabeça sempre esteve focada aqui no Atlético. Nas férias joguei muito futevôlei, mas sempre estive focado aqui no Atlético. Às vezes, incomoda um pouco (boatos). Principalmente notícias que não são verdadeiras. Ter interesse de uma equipe ou outra é normal, mas falar que teve reunião que não aconteceu incomoda. De repente eu jogue um jogo mal, o que é normal, vão falar que eu estou com a cabeça em outra coisa”, desabafou.

LEIA TAMBÉM: Flávio Adauto quer diretor adjunto para ajudá-lo no Corinthians

Durante as férias, o atacante chegou a emitir uma nota oficial via assessoria de imprensa rechaçando qualquer possibilidade de transferência para o Santos e desmentindo informações que davam conta de uma suposta reunião com a diretoria santista, em dezembro.

O contrato de Robinho com o Atlético Mineiro vai até dezembro deste ano. Na primeira temporada em Belo Horizonte, o atacante disputou 55 jogos e marcou 25 gols. O camisa 7 do Atlético fechou a temporada de 2016 como o maior goleador do futebol brasileiro, algo inédito na sua carreira.

A estreia oficial em 2017 será no próximo dia 28 contra o América, de Teófilo Otoni, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro. O time terá várias competições nesta temporada – como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro -, mas Robinho quer força total no Estadual.

LEIA TAMBÉM: Marcelo lamenta lesão que deve tirar Leonardo Silva do Atlético-MG até 2017

“Todos os campeonatos são difíceis. Muita gente não dá valor ao Mineiro, mas a gente sabe que não tem ninguém bobo no futebol. Temos que começar com a força máxima em todas as competições. Espero que possa ser campeão mineiro dessa vez aqui no Galo”, completou o atacante.