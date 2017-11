Roberto de Andrade aponta clássicos com Palmeiras como jogos marcantes no título

Criticado durante quase toda sua gestão, o presidente Roberto de Andrade respirou aliviado após a conquista do título do Campeonato Brasileiro e fez questão de elogiar a dedicação de todos no grupo do Corinthians na luta pela taça.

“Temos algumas missões na frente do clube e uma delas é ganhar títulos. Ganhamos mais um brasileiro e agradeço a todos do clube. Tudo que aconteceu foi inesquecível. Só tenho que agradecer a todos e falar um muito obrigado para a torcida, que nos apoiou durante todo o campeonato”, comentou o mandatário, que fica no comando do clube até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a eleição no clube.

LEIA TAMBÉM: Com virada, Atlético-PR supera Vitória no Barradão e se afasta da zona da degola

O dirigente acredita que os dois mais marcantes da campanha corintiana foram ambos com o Palmeiras. No primeiro turno, vitória por 2 a 0, no Allianz Parque e no segundo turno, mais um resultado positivo, desta vez por 3 a 2.