Robben renova contrato e assegura permanência no Bayern até 2018

A diretoria do Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira a ampliação do contrato de Arjen Robben por mais um ano. Isso significa que o atual vínculo do meia-atacante holandês com o clube alemão agora só vai se encerrar em junho de 2018.

Robben está há quase oito anos no Bayern, tendo chegado ao time em 2009, após passagem pelo Real Madrid. Desde então, ele marcou 82 gols 152 partidas pelo Campeonato Alemão, 14 em 23 duelos da Copa da Alemanha e 21 em 53 compromissos pela Liga dos Campeões, sendo o mais importante deles marcado na final de 2013 contra o Borussia Dortmund, quando o time se tornou campeão europeu.

“Arjen é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, joga conosco há quase oito anos e tornou-se uma parte importante do nosso clube neste momento. Vai vestir a camisa do Bayern por mais um ano”, afirmou Karl-Heinz Rummenigge, o CEO do gigante alemão.

Aos 32 anos, Robben celebrou a renovação do seu contrato com o Bayern e prometeu seguir jogando em alto nível. “Estou muito feliz por jogar mais um ano pelo Bayern, o clube é um dos melhores do mundo e Munique tornou-se uma segunda casa para mim e para a minha família. Eu quero continuar jogando em alto nível e conquistar o máximo de troféus”, disse, ao site oficial do clube.

Desde 2009, Robben acumulou um título mundial, um da Liga dos Campeões, um da Supercopa da Europa, cinco do Campeonato Alemão e quatro da Copa da Alemanha pelo Bayern.

