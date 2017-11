Rival do Brasil, Inglaterra pede pênaltis em amistosos para acabar com trauma

O técnico Gareth Southgate fez um pedido inusitado nesta segunda-feira para tentar acabar com a sina da Inglaterra em confrontos decididos na disputa de pênaltis. Ele quer que os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia, sejam seguidos de cobranças de penalidades. E o primeiro rival nestes testes poderia ser o Brasil, no jogo desta terça-feira, em Wembley.

“É algo que estamos considerando: como nos preparar melhor para disputa de pênaltis. Podemos fazer isso em sistema de treinos, em sessões fora do campo de treino ou até no cenário de uma partida. Ainda não sabemos ao certo. Mas, claramente, a situação de praticar nas partidas é uma opção”, declarou.

Southgate acredita que a prática em situações de jogo poderia ajudar a tirar o peso da responsabilidade dos jogadores no caso de uma eventual classificação na fase de mata-mata da Copa do Mundo do ano que vem ser decidida na disputa de pênaltis.