Rio Branco vende ‘Novo Neymar’ à Ponte Preta

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

O Rio Branco acertou na tarde desta quinta-feira (29) a venda de sua principal revelação dos últimos tempos. O atacante Julio Vitor, de apenas 16 anos, teve seus direitos federativos comprados pela Ponte Preta. Os valores e porcentagens envolvidos na transação não foram divulgados pelos dois clubes.

Com a camisa do Tigre, Julio Vitor marcou 17 gols em 24 jogos no Campeonato Paulista Sub-17 deste ano, que lhe renderam duas convocações recentes para a seleção brasileira da categoria.

Com a “amarelinha”, o atacante inclusive marcou um gol em seu primeiro amistoso, numa derrota por 4 a 3 para a Inglaterra. Na Macaca, o presidente Vanderlei Pereira já chamou o reforço de “Novo Neymar” em entrevista ao canal Fox Sports, antes de concretizar a contratação.