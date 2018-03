Rio Branco vence, se mantém vivo e ‘seca’ o Olímpia

O Rio Branco fez a sua parte e continua vivo na luta contra a queda no Campeonato Paulista da Série A3 – pelo menos até a conclusão dos jogos da noite desta quarta-feira (21). O Tigre venceu a já rebaixada Matonense por 4 a 2, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, em uma das quatro partidas que abriram a 18ª e penúltima rodada nesta tarde.

Com o resultado alcançado, o Tigre, que chegou a 17 pontos e assumiu provisoriamente a 15ª colocação, agora torce contra o Olímpia, que enfrenta o Noroeste, às 20 horas, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Em caso de triunfo do Noroeste ou empate, o time alvinegro chega à última rodada com chances de evitar o descenso à última divisão do futebol paulista. Uma vitória do Olímpia, atualmente o primeiro clube fora da “zona da degola”, com 18 pontos, é o único cenário desfavorável à equipe americanense, que estará rebaixada caso isso aconteça. Foto: Renato Piovesan / O Liberal

Com menos de 10 minutos de jogo, o Rio Branco já vencia a Matonense na tarde desta quarta, com gols de Rafael Sena e Marcos Alemão. O time de Matão reagiu e buscou o empate com Matheus e Miquéias. Antes que o primeiro tempo terminasse, ainda nos acréscimos, Frank colocou o Tigre novamente à frente do placar em cobrança de pênalti. Já na reta final de jogo, aos 41 minutos do segundo tempo, o Tigre fez o quarto com a ajuda do goleiro Paulo, que dividiu a bola com Frank, se atrapalhou com a bola e permitiu o gol do atacante riobranquense.

A principal curiosidade do duelo, entretanto, esteve no banco de reservas. O diretor de futebol Dado Salau cumpriu também o papel de técnico à beira do gramado. André Ricardo Pereira, o Andrezão, que assumiu a função até a última rodada ocupada por William Sander, precisou ficar na arquibancada do estádio Sócrates Stamato, em virtude de uma suspensão de duas partidas aplicada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva).

No domingo (25), o Tigre recebe o Grêmio Osasco no estádio Décio Vitta, em Americana, às 10 horas, mais uma vez precisando da vitória para evitar a queda, caso a expectativa pelo tropeço do Olímpia seja confirmada ainda nesta quarta.