Rio Branco vence São Paulo B e segue vivo na Copa Paulista

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O Rio Branco venceu o São Paulo B na manhã deste domingo (10) por 1 a 0, no estádio Décio Vitta, em Americana, e se manteve com chances de classificação na Copa Paulista, restando apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Tiago Bernardi, de cabeça, aproveitando escanteio aos 15 minutos do primeiro tempo. Apesar de ter sentido o cansaço pelo forte calor na etapa final e levado uma bola na trave, o Tigre conseguiu segurar a pressão para sair com a vitória, quebrando um jejum de seis partidas sem ganhar em casa na temporada.

O resultado levou o alvinegro ao quinto lugar do Grupo 2, com 12 pontos, apenas um a menos que o Taboão da Serra, que fecha o G4. Na última rodada, o Rio Branco visitará a líder e já classificada Inter de Limeira, domingo que vem, às 10 horas. Se vencer, o Tigre garantirá a vaga sem depender de nenhum outro resultado. Caso empate, precisará torcer por uma derrota do Taboão diante do São Paulo B, no Morumbi. Se perder, o alvinegro será eliminado.

