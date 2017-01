Rio Branco vence o Fortaleza por 1 a 0 em Limeira

Em sua volta à Copa São Paulo de Futebol Júnior após sete anos, o Rio Branco fez bonito e venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta terça-feira (3), no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Juninho marcou o único gol da partida. Como o outro jogo do grupo 10, entre Independente e Botafogo-SP, terminou empatado sem gols, o Tigre fechou a primeira rodada na liderança da chave.

Nesta quinta (5), o alvinegro já pode garantir a classificação antecipada caso vença o Independente, às 19 horas. O Rio Branco começou o jogo de estreia em ritmo fulminante. Aos oito minutos, Guedes recebeu na entrada da área, bateu rasteiro e acertou a trave. Aos 10 minutos, Guedes apareceu de novo no ataque e bateu cruzado. O goleiro deu rebote e Juninho empurrou para o gol: 1 a 0.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Com a vantagem no placar, o Tigre passou a priorizar a marcação e praticamente não foi ameaçado. O único susto do Fortaleza foi uma cabeçada de Yuri, por cima, após escanteio.

Sob pressão

Na etapa final, o Rio Branco recuou e atraiu o Fortaleza para o seu campo. A equipe cearense até chegou ao gol, aos 18 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento de Denis após o atacante desviar um cruzamento.

Aos 36, Guedes quase fez para o Tigre o gol que Pelé não fez. Ele percebeu o goleiro adversário adiantado, chutou atrás do meio-campo e a bola saiu próxima à trave direita. Mas nem foi preciso o gol antológico.

O time comandado por Raphael Pereira se segurou na defesa nos minutos finais e garantiu a vitória.

“Conseguimos colocar em prática aquilo que treinamos por cerca de 50 dias. Taticamente a equipe se portou muito bem. Conseguimos anular os pontos fortes deles, tanto que o Fortaleza nem conseguiu ficar cara a cara com o nosso goleiro, e matamos o jogo quando chegamos ao ataque”, analisou o técnico riobranquense após a partida.

Ficha Técnica

FORTALEZA 0 X 1 RIO BRANCO

FORTALEZA: Alan; Jario Vieira (Rogerio), Mateus Mota (Lucas), Yuri Pereira e Paulo Henrique (Laerth); Andrei (Guilherme), Serginho, Ducatti e Jefferson (Luiz Henrique); Denis e Sávio (Luciano). Técnico: Evandro Forte.

RIO BRANCO: Gabriel Luiz; Victor (Maycon), Thiago, Higor Gabriel e Renato (Renan); Samuel, Ariston, Alisson e Flávio (Clebinho); Guedes e Juninho. Técnico: Raphael Pereira.

GOL: Juninho, aos 10’/1T (Rio Branco).

CARTÕES AMARELOS: Alisson, Samuel, Renato (Rio Branco); Rogerio e Lucas (Fortaleza).

ÁRBITRO: Tiago de Mattos da Silva.