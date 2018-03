Rio Branco vence, mas não escapa do rebaixamento

Em 104 anos de história, o Rio Branco disputará pela primeira vez a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, equivalente à 4ª divisão do Estado. O time de Americana até fez sua parte e venceu o Grêmio Osasco neste domingo (25), por 2 a 0, no estádio Décio Vitta, mas a vitória do Olímpia sobre o Atibaia, por 2 a 0, manteve a equipe entre os seis rebaixados na Série A3.

O Rio Branco ficou na 15ª posição com 20 pontos, mesma pontuação do Olímpia, o 14º colocado, mas perdeu no saldo de gols, já que tem -10, enquanto o adversário direto na luta pela permanência ficou com -1. No outro jogo que poderia interferir na classificação do Rio Branco, o União Barbarense empatou com o Marília, resultado que manteve estes dois times rebaixados. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Jogo

Na partida deste domingo, o Rio Branco começou devagar, permitindo que o adversário tivesse postura dominante durante praticamente toda a primeira etapa.

No segundo tempo, o Tigre voltou determinado a buscar o resultado positivo diante de sua torcida e conseguiu abrir o marcador aos 9 minutos, com Gaúcho, que acertou chute de fora da área para anotar 1 a 0.

O Grêmio Osasco aproveitou um jogo no qual não tinha grandes pretensões para realizar testes e colocar em campo jogadores que não tiveram muitas oportunidades durante a Série A3, o que impediu que os visitantes tentassem qualquer tipo de reação na maior parte do tempo.

Aos 42 minutos, em um rápido contra-ataque do Rio Branco, Ítalo, artilheiro do time na Série A3, recebeu sem goleiro após grande arrancada e passe de Frank e tocou para as redes, anotando o segundo gol e dando números finais ao jogo.

Nos instantes finais do duelo deste domingo, torcedores do Tigre iniciaram gritos de protesto contra o presidente do clube, Valdir Ribeiro, culpando o mesmo pelos problemas que levaram o time à queda de divisão.

Com o rebaixamento confirmado, o Rio Branco encerra seu calendário do futebol profissional 2018, já que, estando na Segunda Divisão do futebol estadual, o Tigre não tem o direito de disputar a Copa Paulista deste ano.