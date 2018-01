Rio Branco vence e se classifica na Copa SP

Foto: Captura de Tela / FPF TV

O Rio Branco está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com dois gols de Lucas, o Tigre bateu o Juventude por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (9), no estádio JD Martins, em Cravinhos, e garantiu o segundo lugar do Grupo 11, independentemente do resultado do jogo entre Paraná e Comercial, que ocorre na sequência. Em 11 participações na Copinha, o alvinegro passou da primeira fase em nove.

No mata-mata, o Rio Branco enfrentará o time que terminar na liderança do Grupo 12, que por enquanto tem Nova Iguaçu em primeiro com 4 pontos, seguido por Cruzeiro, com 3, Inter de Bebedouro, com 2 e Batatais, com 1.