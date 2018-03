Rio Branco vai para decisão ‘sem técnico’

O Rio Branco pega estrada na manhã desta quarta-feira (21) em direção a Bebedouro, na longa viagem de 270 quilômetros que pode decidir o seu futuro no Campeonato Paulista da Série A3. Às 15 horas, a equipe de Americana enfrenta a já rebaixada Matonense no estádio Sócrates Stamato, pela penúltima rodada da competição, em partida que também pode decretar a sua queda antecipada para a quarta divisão estadual se perder, ou até mesmo se ganhar ou empatar, dependendo do resultado do Olímpia, primeiro time fora do Z6, diante do Noroeste, em Bauru.

Apesar de vir de vitória na rodada passada, quando fez 4 a 1 no também rebaixado Mogi Mirim, o Tigre vai para o seu jogo do ano aos trancos e barrancos. Isso porque, após o treino da manhã desta terça, o técnico William Sander comunicou a diretoria que recebeu um convite para retornar ao Novorizontino, onde voltará a comandar o time Sub-20. O diretor de futebol Dado Salau, então, aceitou liberá-lo, alegando que quer “todos com a cabeça somente aqui”, conforme disse em nota.

Sander desejou sorte ao clube na reta final. “Minha vontade era fazer estes dois últimos jogos, até porque acredito que o Rio Branco tem condições de escapar, mas entendo o lado da diretoria que prefere dar continuidade com o pessoal da casa”, afirmou.

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O auxiliar André Ricardo Pereira, o Andrezão, foi efetivado para dirigir o alvinegro nas duas últimas rodadas, mas aí começa um problema dos mais inusitados: ele tem justamente uma suspensão de dois jogos a cumprir, após julgamento do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) na última segunda-feira (19), e, apesar de poder ter acesso à arquibancada, não poderá orientar os atletas à beira do gramado, como um treinador de fato.

Quem, então, vai para o banco nas duas decisões que o time tem para tentar evitar o rebaixamento? O preparador físico Guilherme Buzinari, que substituiu Raul Zácaro desde a chegada de William Sander, se casou no último sábado e está em lua de mel. Andrezão já vinha liderando as atividades físicas com o elenco ao longo desta semana. Já o treinador de goleiros Paulo Lisa, com uma virose, sequer viajará.

Com isso, a função deverá ser ocupada pelo diretor de futebol Dado Salau. “Eu não tenho medo, não Se precisar eu vou mesmo”, comentou o dirigente. A escolha de quem vai ficar na beira do campo só ocorrerá no ônibus durante a viagem. Além de Dado, o estafe do alvinegro que vai a Bebedouro tem Diogo Amaral (fisioterapeuta), Diego de Souza (massagista), Xororó (supervisor), Peixe-Gato (mordomo), Éder Duarte (advogado) e Sandro Hiroshi (colaborador).

Desde o início da Série A3, o Rio Branco já teve quatro treinadores diferentes no banco: Edson Fio (da 1ª a 7ª rodada), Andrezão (interino na 8ª rodada), Jânio Fialho (9ª e 10ª rodadas) e William Sander (11ª a 17ª rodadas).

FICHA TÉCNICA

MATONENSE X RIO BRANCO

MATONENSE Hudson, Jean, Iuri Barbosa, Alan e Wellington; Artur, Murilo, Jougle e Alexandre; Lucas e Miqueias. Técnico: Glaucio Bastos.

RIO BRANCO Diego Pato; Pablo, Tiago Bernardi, Luiz Paulo e Higor; Gaúcho, Cesinha, Mima e Adriano Pimenta; Frank e Itallo. Técnico: Andrezão.

ÁRBITRO: Cleber Luis Paulino.

LOCAL: Estádio Sócrates Stamato, às 15 horas, em Bebedouro (SP).