O Rio Branco saiu na frente da maioria de seus adversários da Série A3 e iniciou os treinamentos preparatórios mais de dois meses antes da estreia na competição. No entanto, o recesso de 11 dias do elenco para as festas de fim de ano preocupa a comissão técnica. Por isso, o clube cogita multar os atletas que voltarem da folga acima do peso. O grupo será liberado nesta quinta-feira, depois do jogo-treino contra o Velo Clube, e só se reapresenta dia 3 de janeiro. Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Antes da atividade, cada atleta terá medido seu peso e percentual de gordura. O mesmo procedimento será feito na reapresentação, e quem não tiver mantido a forma deverá sentir no bolso. “Se o atleta chegar a um determinado número que demande um trabalho extra de recondicionamento depois, poderá ser punido. E sabemos que se mexer no financeiro, ninguém gosta”, alerta o preparador físico Raul Zácaro, que entregará uma cartilha aos jogadores nesta semana com recomendações sobre a alimentação e prática de exercícios físicos durante a parada.

“Já estou prescrevendo as orientações e cardápios e passarei para cada atleta o que deve ser feito. São atletas profissionais de alto rendimento e acredito que vão trabalhar de acordo com o que a gente pedir”, explica o profissional, que não vai proibir o consumo de comidas típicas do Natal e Réveillon ou de bebidas alcoólicas, mas pede um bom senso do elenco. “Eu vou pedir para que eles evitem ao máximo as comidas gordurosas ou o álcool, mas em fim de ano sabemos como é. A gente só pede para que eles tenham consciência para chegar no dia 3 no peso que estão saindo”, afirma.

O jogo-treino do Rio Branco contra o Velo Clube, às 10 horas de amanhã, teve seu local alterado. A princípio, o teste ocorreria no estádio Décio Vitta, em Americana, mas a diretoria riobranquense optou por preservar o gramado, que passa por cuidados especiais para a próxima temporada. Com isso, o amistoso será disputado no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.

DE VOLTA. Nesta terça-feira, o atacante Julio Vitor, promessa da base do Rio Branco, voltou aos treinamentos após 25 dias de férias depois de ter disputado dois amistosos com a seleção brasileira Sub-16. Ele fez trabalhos físicos com o elenco profissional e nos próximos dias se juntará ao plantel Sub-20, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir de 3 de janeiro. Também em janeiro, o garoto aguarda a convocação do técnico Guilherme Dalla Déa para o Sul-Americano Sub-17, no Chile.

