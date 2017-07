Rio Branco / Unidos é campeão invicto em duas categorias

As equipes do Rio Branco / Unidos da Cordenonsi das categorias sub-12 e sub-14 foram campeãs da disputa da Liga Campineira de Futebol no último sábado, quando venceram os times da mesma categoria do Cofa / Field, em jogos realizados na Vila Costa e Silva, em Campinas. Foto: Divulgação

As duas equipes se sagraram campeãs de forma invicta, tendo o sub-12 conquistado nove vitórias e um empate na campanha, vencendo a final contra o time de Campinas por 2 a 1, enquanto o time sub-14 conquistou dez vitórias e bateu a mesma equipe por 2 a 0 na grande final da competição.

Para o técnico das duas equipes, Cláudio de Oliveira Pinto, o ‘arrepiado’, as conquistas mostram a força do trabalho realizado com as categorias de base na cidade e dão motivação para as competições futuras.

“A geste disputou esse campeonato pós um convite e deu certo de conseguir ser campeão. Para nós foi realmente sensacional, pois fomos campeões invictos contra o Cofa / Field que é de Campinas, mas joga no Campeonato Paulista por Amparo”, comentou o treinador.