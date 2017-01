Rio Branco traz Rodriguinho para suprir perda

O Rio Branco acertou nesta segunda-feira (23) a contratação do atacante Rodriguinho, de 23 anos, que chega para suprir a inesperada perda de Daisson, liberado pelo clube no último sábado (21) depois de ter recebido uma proposta do Operário (PR). Esta será a segunda passagem de Rodriguinho pelo Tigre. Na primeira, ele disputou a Copa Paulista de 2015 após ter feito um bom primeiro semestre com o rival União Barbarense na Série A2. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Depois de ter atuado em Americana, o atacante jogou pelo Icasa (CE) e Rio Branco (ES) em 2016. O jogador tem as mesmas características de Daisson: atua nas beiradas do campo e tem a velocidade como ponto forte. Rodriguinho será apresentado amanhã, após o almoço, e em seguida treinará com o elenco que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A3. Como o período de inscrições para a estreia contra o Nacional encerrou na última semana, ele só poderá estrear a partir da segunda rodada, diante da Portuguesa Santista.

Com a volta de Rodriguinho, o Rio Branco volta a ter seis atacantes em seu elenco. Os outros são Bruno Corrêa, Ítalo, Júlio, Wallace e Wellington. Companheiro de Rodriguinho em 2015 e também de volta ao Tigre para a Série A3, o lateral-esquerdo Nichollas diz já se sentir em casa desde que começou a treinar com o grupo, na semana passada. Para o atleta, o alvinegro entra na terceira divisão com status de favorito.

“Aqui eu me sinto em casa e vou fazer de tudo para que 2017 seja melhor que o outro ano que joguei aqui. Fui um dos últimos a chegar, ainda estou abaixo fisicamente, mas já pude sentir que é um grupo forte que vai brigar pelo acesso”, afirmou.

UNIFORME. O Rio Branco realiza nesta quarta-feira (25) o jantar aberto a empresários da cidade e colaboradores dispostos a ajudar a nova diretoria com o projeto de reestruturação do clube. O evento ocorre a partir das 19 horas na churrascaria Riograndense e tem convites à venda por R$ 500 (masculino) e R$ 200 (feminino) – com rodízio e bebidas inclusos – na secretaria do Tigre, na administração do estádio Décio Vitta.

Além do jantar com a presença de integrantes da diretoria e comissão técnica riobranquense, o evento terá a pré-venda dos novos uniformes confeccionados pela Kickball para a temporada 2017.