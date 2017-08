Rio Branco transforma Décio Vitta em estádio multiuso

De olho em novas fontes de arrecadação, o Rio Branco pretende transformar nos próximos meses o Décio Vitta em um estádio multiuso. Além dos jogos de futebol, o local deverá receber eventos musicais, culturais e até religiosos. Esta é uma pretensão antiga do presidente Valdir Ribeiro, mas que só agora poderá sair do papel, já que até abril o DV era administrado pela prefeitura por força de um contrato de comodato.

Com o estádio nas mãos do Tigre novamente, a diretoria estuda opções para locar a área do DV sem prejudicar o estado do gramado, já que o time principal está disputando a Copa Paulista e as categorias de base do alvinegro também estão utilizando o campo semanalmente. Só em setembro, três eventos já estão confirmados: um baile funk (dia 7), um evento fechado da empresa de marketing multinível Hinode (dias 9, 10 e 11), que terá show de Ivete Sangalo em seu encerramento, e uma festa de Carnaval fora de época, com o grupo Tchakabum (dia 16). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para outubro, a diretoria riobranquense negocia o aluguel do estádio para a Festa da Padroeira, dia 12, e para um festival infantil, dia 21. As atrações ocorrerão em espaços distintos, como a área de gramado no entorno do campo, o estacionamento e as áreas de acesso às arquibancadas. O terreno conhecido como “elefante branco”, situado próximo à entrada do estádio pela Avenida Carmine Feola, não poderá ser utilizado por enquanto em virtude da falta de alvarás.