Rio Branco tenta concluir milagre e evitar rebaixamento à 4ª divisão

Este domingo tem tudo para ser histórico para o Rio Branco. Para o bem ou para o mal. Vindo de duas vitórias consecutivas sobre os já rebaixados Mogi Mirim e Matonense, o Tigre pode protagonizar uma das maiores histórias de superação do futebol se escapar da degola na última rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Para isso, precisará vencer o Grêmio Osasco, às 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, e contar com tropeços de Olímpia e Marília, que jogam contra Atibaia (em casa) e União Barbarense (fora) no mesmo horário. Em 104 anos de história, o Rio Branco nunca disputou uma quarta divisão. E nem quer pensar em passar pela última série do futebol paulista em 2019. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Tivemos uma semana muito boa, com duas vitórias, treinamos bem para chegar preparados para buscar estes três pontos. Quem sabe às 11h45 Deus nos dê uma luz e a gente continue na Série A3 ano que vem”, comenta o auxiliar-técnico André Ricardo Pereira, o Andrezão, que foi promovido a treinador para a reta final após a saída de William Sander na última terça-feira.

Permanecer na terceira divisão paulista parecia algo inimaginável para o Rio Branco até semana passada. Mas a equipe reagiu e, com os sucessivos tropeços dos principais concorrentes diretos, chega à última rodada da primeira fase da competição ainda com vida.

No momento, o time é o 16º colocado, com 17 pontos, dois a menos que Olímpia (14º), primeira equipe fora do Z6, e Marília (15º), que abre a zona. Os seis últimos caem. Manthiqueira, Matonense e Mogi Mirim já não têm mais chances. O União Barbarense, em 14º com 16 pontos, é outro que está muito próximo da queda.

Problema

E é aí que surge o grande problema do Rio Branco. Além de ter que superar o Grêmio Osasco, o Tigre precisará torcer por outros dois resultados, sendo um deles justamente de seu maior arquirrival. Embora ainda não esteja matematicamente rebaixado, o União já jogou a toalha por precisar tirar uma diferença de 13 gols de saldo para o Olímpia, primeiro time fora do Z6. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na última sexta-feira, a diretoria unionista inclusive já liberou seis atletas: o goleiro Thiago Luis, o zagueiro Edson Rocha, os laterais Souza e Lincoln e os atacantes Rafael Magalhães e Wilker.

Com isso, o técnico Rodrigo Rojas, que chegou nesta semana, deverá mandar a campo uma equipe desfigurada, com a presença de alguns jogadores que quase nem foram utilizados ao longo da temporada, como o zagueiro Victor Jatobá, e os atacantes Lucas Martins e Ricardo Branco.

O volante Claudinei até concedeu uma entrevista polêmica, ao dizer que nem gostaria que fosse escalado para não ter que contrariar os torcedores que vão pedir para o time entregar o jogo para prejudicar o rival. O Rio Branco também torce para que o Olímpia não vá além de um empate com o já classificado Atibaia, que tenta fechar a primeira fase na liderança.

Sua parte

Para Andrezão, a equipe americanense deve se preocupar apenas em fazer a sua parte, sem prestar atenção no que os auto-falantes do DV possam informar.

“Meu foco é o jogo. Vou ganhar este jogo. Fazendo a lição de casa, sairemos com a cabeça erguida. Se vier o descenso, vamos começar do zero. E se vier a notícia que vamos continuar na A3, aí vamos fazer a nossa festa”, afirma. Nunca o chavão “jogo de vida ou morte” fez tanto sentido ao Tigre como neste domingo.

Fichas técnicas:

Rio Branco x Grêmio Osasco

RIO BRANCO Diego Pato; Tiago Bernardi, William Carneiro e Marcos Alemão; Mima, Gaúcho, Cesinha, Adriano Pimenta e Rafael Sena; Itallo e Frank. Técnico: Andrezão.

GRÊMIO OSASCO Cleiton; Marcelo, Brumatti, Léo Dantas e Igor; Rubens, Gabriel Martins, Vit e Marcus Vinícius; Danrley e Samoel. Técnico: Vitor Mosca.

ÁRBITRO: Alessandro Darcie.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 10 horas, em Americana (SP).

União Barbarense x Marília

UNIÃO BARBARENSE Alan Tobias; Alex Ferreira, Thiago Batista, Victor Jatobá e Leandro Guizi; Abuda, Claudinei e Jean Natal; Lucas Martins, Igor e Ricardo Branco. Técnico: Rodrigo Rojas

MARÍLIA Gilson; Israel, Grasson, Rafael Fefo e Bahia; Jonathan, Marquinhos, Paulinho e Alisson Lee; Du Gaia e Thiago Santos. Técnico: Daniel Sabino.

ÁRBITRO: Márcio Roberto Soares.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 10 horas, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).