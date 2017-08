Rio Branco tem festa estragada pela Inter

Não foi dessa vez que o Tigre desencantou na Copa Paulista, já que acabou perdendo o clássico contra a Inter de Limeira, neste sábado (5), por 2 a 1. A partida marcou os 104 anos do clube, comemorados na última sexta-feira, e a volta dos adereços da torcida organizada Malucos do Tigre ao estádio Décio Vitta, após um ano e três meses de proibição. Com a derrota, em duelo da sétima rodada, o Rio Branco mantém os três pontos e continua na lanterna do Grupo 2 da Copa Paulista, complicando a sua classificação – a diferença para o quarto colocado, São Paulo B, com nove, chegou a seis pontos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Dominando todo o primeiro tempo, o Tigre abriu o placar logo no início da partida, aos três minutos. O atacante Afonso inaugurou a contagem com uma cabeçada precisa, para baixo, após a cobrança de um escanteio. Confiante, o Rio Branco conduziu bem o restante da etapa segurando a posse de bola e poderia ter matado o jogo com boas oportunidades de finalização.

No segundo tempo foi a vez da Inter mostrar confiança. Logo aos três minutos Moisés invadiu a área e chutou forte no canto direito para empatar a partida. Oito minutos depois, em um apagão da zaga do Tigre, Moisés voltou a marcar dominando a bola sozinho e acertando um forte chute da entrada da área.

Perdidos em campo, os jogadores do Rio Branco foram salvos pelo goleiro Netto, que impediu que o Tigre tomasse uma goleada. Em pelo menos três oportunidades ele foi deixado sozinho contra três adversários e levou a melhor na disputa.