Rio Branco reforça setor mais carente do elenco

Foto: Facebook @TaynaNogueiraOficial / REPRODUÇÃO

O Rio Branco reforçou nesta terça-feira (10) a posição mais carente de seu elenco até o momento: o meio-campo. O meia Taynã Nogueira, de 23 anos, foi contratado pelo Tigre e chega a Campinas nesta quarta (11). O novo reforço já deve treinar pela primeira vez em Americana nesta quinta (12), para alívio do técnico João Batista, que não escondia nas últimas semanas a preocupação com as poucas opções que tinha para o setor de criação.

Agora, o Rio Branco passa a contar com três meias. Além de Taynã, os jogadores Jhonatan Bispo e Thiago Silva também atuam pelo meio-campo. O plantel até teria mais uma peça para o setor, o meia Rodrigo Ost, mas o atleta deixou o clube por conta de um pré-acordo para retornar ao futebol da Indonésia. No momento, o Tigre tem 22 contratados para o Campeonato Paulista da Série A3, sendo dois goleiros, quatro laterais, quatro zagueiros, três volantes, três meias e seis atacantes. O regulamento da permite a inscrição de 28 nomes.

LEIA TAMBÉM: Camisa da seleção alemã é a grande xodó dos que visitam o Mineirão

O novo contratado do alvinegro jogou quase toda a carreira no futebol gaúcho. Após ter atuado nas categorias de base por Palmeiras e São Paulo, ele se profissionalizou no Sub-23 do Internacional e acumula passagens por Inter de Santa Maria, Guarany de Bagé, Atlético Nacional (Colômbia) e Grêmio Esportivo Bagé, seu último clube. Além de jogar no meio-campo, Taynã Nogueira também tem experiência como lateral-esquerdo.

JOGOS-TREINO. O técnico João Batista confirmou mais dois jogos-treino do Rio Branco na preparação para a Série A3. Na terça-feira da semana que vem, dia 17, a equipe enfrenta o Bragantino, às 15h30, em Bragança Paulista. Quatro dias depois, o teste será diante do atual vice-campeão paulista, o Audax, em Sorocaba, em horário ainda não definido. Até o momento, o Tigre fez três amistosos na pré-temporada e ganhou do Velo Clube (2 a 1), empatou com o Mogi Mirim (1 a 1) e perdeu para o XV de Piracicaba (2 a 0).