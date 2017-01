Rio Branco reencontra ‘algoz’ em mais um jogo-treino

O Rio Branco reencontra nesta terça-feira (17) o Bragantino, seu algoz no rebaixamento na Série A2 do ano passado, em mais um jogo-treino na preparação para a Série A3 do Campeonato Paulista, às 15h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O novo teste servirá para que o técnico João Batista tire a última dúvida que tem para escalar o time na estreia ante o Nacional, dia 28. Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Após ter repetido a mesma formação titular nos amistosos contra Mogi Mirim (1 a 1), Velo Clube (vitória por 2 a 1) e XV de Piracicaba (derrota por 2 a 0), o treinador resolveu fazer uma alteração na lateral-direita para o jogo-treino desta terça-feira. O volante Vinicius Corrêa, que vinha atuando improvisado no setor, dará vaga ao jovem Mima, recém-promovido do Sub-20. O time iniciará o teste com Ronaldo; Mima, Rafael Rufino, Diogo e Keitá; Fábio Baiano, Bismarck e Thiago Silva; Wellington, Daisson e Júlio.

“A gente está usando os treinamentos com a intenção de dar uma cara e um entrosamento para o time. Se ficar mudando muito, o entrosamento vai demorar mais. Dentro da nossa observação, se houver uma evolução de algum atleta, a gente troca. Mas hoje vejo que todos estão num mesmo nível de performance e parte física”, afirma João Batista, que hoje espera deixar mais tempo em campo o time considerado titular – nos jogos-treino anteriores, o treinador mudou toda a equipe no segundo tempo. “A ideia é prolongar mais. Vai ser bom para termos uma noção do quanto o time está preparado para um ritmo de competição daqui a duas semanas. Não podemos correr o risco de lesões, mas espero que pelo menos 75% do tempo possamos manter os mesmos jogadores”, comenta.

Nesta segunda-feira (16), parte do elenco riobranquense fez exames médicos no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O mesmo procedimento se repetirá nesta quarta. Paralelamente aos trabalhos, a diretoria espera oficializar nos próximos dias o estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, como palco do primeiro jogo do time em casa na Série A3, contra a Portuguesa Santista, dia 4 de fevereiro, quando o clube deverá cumprir a perda de um mando de campo e atuar a 70 quilômetros de Americana.