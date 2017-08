Rio Branco quer primeira vitória como presente de aniversário

O Rio Branco completou 104 anos de fundação ontem, mas o presente de aniversário pode vir com um dia de atraso se a equipe vencer a Inter de Limeira, hoje, às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. Uma vitória no clássico regional tem importância redobrada ao Tigre, que ainda não venceu após cinco rodadas da Copa Paulista, ocupa a lanterna do Grupo 2 e necessita dos três pontos para se manter no páreo pela classificação.

A Inter de Limeira, por sua vez, vem embalada por duas vitórias consecutivas e pode fechar o primeiro turno na liderança da chave se vencer. Os dois times disputaram a Série A3 no primeiro semestre e mantiveram seus treinadores, mas, principalmente pelo lado do Rio Branco, o elenco passou por profundas transformações de lá para cá. A provável escalação do técnico Edson Vieira para este sábado, por exemplo, tem apenas três titulares da partida contra o Nacional, que decretou a eliminação alvinegra nas quartas de final: Rafael Rufino, Pablo e Cesinha.

Já a equipe titular da Inter deve ter oito jogadores que atuaram na final da A3 diante do mesmo Nacional. Uma ausência será o atacante Éder Paulista, negociado nesta semana com o KF Tirana, da Albânia. “Estamos usando bastante jogadores da base, lançando garotos para que no futuro possa ser muito benéfico para a instituição. Mas temos enfrentado problemas para montar a equipe, principalmente por lesões”, lamenta Vieira.