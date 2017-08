Rio Branco quer a 2ª vitória e lugar no G4

Depois de ter conquistado a primeira vitória na Copa Paulista após seis jogos de jejum, o Rio Branco tenta confirmar a sua recuperação na competição neste sábado, quando recebe o Desportivo Brasil, às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela oitava rodada. Uma vitória pode até colocar o Tigre dentro do G4, situação inimaginável semanas atrás, quando a equipe frequentou a lanterna do Grupo B.

No entanto, para isso acontecer, será necessário vencer por dois gols de diferença e torcer por uma derrota do São Paulo B contra o Audax, amanhã, no Morumbi. O alvinegro é o sexto colocado de sua chave, com seis pontos. O Taboão da Serra, que aparece logo à frente, com sete, folga na rodada. Já o Desportivo Brasil vem a Americana em condição bem mais cômoda, ocupando a vice-liderança do grupo, com 11 pontos.

O técnico Edson Vieira tem três desfalques para o confronto. O zagueiro Rafael Rufino está suspenso, e o lateral-esquerdo Michel e o meia-atacante Frank foram vetados pelo DM (Departamento Médico). Os problemas preocupam o treinador, que encara o duelo contra o Desportivo Brasil como uma dos mais complicados da primeira fase.