Rio Branco promete ser ofensivo na Série A3

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Rio Branco promete jogar para frente, ofensivo, com a cara de seu treinador Edson Fio, meia habilidoso do próprio clube nos anos 90, para buscar o acesso no Campeonato Paulista da Série A3. Será o segundo ano consecutivo do Tigre na terceira divisão estadual. Em 2017, quando Fio ainda era auxiliar, a equipe foi bem na primeira fase e se classificou em terceiro, mas acabou eliminada nas quartas de final pelo surpreendente Nacional, que viria a ser campeão.

Depois de ter comandado o alvinegro interinamente na reta final da Copa Paulista, no segundo semestre do ano passado, Fio vive pela primeira vez a oportunidade de ser um treinador de fato e, mais que isso, um dos responsáveis pela montagem de um elenco no início de temporada. Confiança não falta ao jovem técnico de 38 anos: