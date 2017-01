Rio Branco prioriza ‘velhos conhecidos’ em elenco

O Rio Branco tem apostado numa receita caseira para formar o seu elenco para o Campeonato Paulista da Série A3. Com a contratação do lateral-esquerdo Nichollas, nesta semana, mais da metade do plantel alvinegro passou a ser composto por jogadores que já passaram pelo clube. Dos 23 atletas que estão treinando em Americana, 12 atuaram pelo Tigre no passado. Se forem considerados os três atletas recém-promovidos do time Sub-20 que também estão integrados ao profissional, o total chega a 15. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

Para o treinador João Batista, a escolha por “velhos conhecidos” tende a facilitar na adaptação e entrosamento do time, que está na reta final de preparação para a estreia contra o Nacional, dia 28. “Essa identificação é muito importante. Quando se traz um jogador que nunca passou pelo clube, leva um tempo para se ambientar com a torcida, a cidade e a imprensa. Já quando é contratado quem já jogou no clube, você acaba antecipando algumas situações”, diz o técnico, que também entende que a cobrança aos atletas já conhecidos pelo torcedor pode ser maior. “Acaba se criando uma responsabilidade muito grande também, porque se os jogadores estão voltando é porque fizeram um bom trabalho no passado e nessa volta vão ser cobrados para dar um algo a mais”, opina.

Se quiser, João Batista consegue até escalar um time só com jogadores que já atuaram no clube. São dois goleiros: Ronaldo e Neto. Para as laterais, Nichollas e Keitá seriam opções. Na defesa, Diogo e Luiz Paulo vestiram a camisa riobranquense em 2014 e 2015, respectivamente. No meio, os volantes Bismarck e Fábio Baiano e o meia Thiago Silva também conhecem bem o gramado do Décio Vitta. Já para o ataque, Bruno Corrêa, Wallace e Júlio já balançaram as redes pelo Rio Branco no passado e esperam repetir a dose na Série A3. Além deles, os jovens Mima (lateral-direito), Jefferson (zagueiro) e Cesinha (volante), oriundos da base, também já se sentem em casa atuando em Americana.

EXAMES. Nesta quarta-feira, o Tigre finalizou os exames médicos do elenco no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O grupo foi dividido em dois, com a primeira parte do plantel tendo se submetido aos exames na última segunda-feira. Nesta quinta, o supervisor Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, vai à sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) para regularizar as inscrições dos atletas que vão atuar na primeira rodada. Xororó, que trabalhou 26 anos no clube, voltou neste ano após não ter tido seu contrato renovado em 2015.