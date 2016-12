Rio Branco prevê dificuldades na Copa São Paulo

A chave do Rio Branco na Copa São Paulo de Futebol Júnior pode não ter nenhum dos gigantes do futebol brasileiro. Mesmo assim, o técnico do Sub-20 do Tigre, Raphael Pereira, espera por dificuldades na primeira fase. A partir da próxima terça-feira (3), o alvinegro enfrentará, pela ordem, Fortaleza, Independente e Botafogo-SP na sede de Limeira, no estádio Comendador Agostinho Prada. Somente os dois primeiros de cada grupo se classificam para o mata-mata. Foto:

“São equipes fortes do cenário nacional. O Fortaleza disputou três campeonatos neste ano, o Botafogo disputou uma final de Copa São Paulo recentemente e o Independente é o dono da casa. O nosso objetivo inicialmente vai ser passar dessa primeira fase”, pontuou o treinador riobranquense.

Dos quatro times, três vinham mantendo atividades nesta temporada. Somente o Botafogo não jogou no segundo semestre. Depois de ter sido eliminado na primeira fase da Copinha, em janeiro, o Pantera abriu mão de disputar o Campeonato Paulista Sub-20. Para a próxima edição da Copinha, o clube de Ribeirão Preto trouxe de volta o treinador Rodrigo Fonseca, que levou o time à final da competição em 2015 – perdeu por 1 a 0 para o Corinthians na final.

Já o Rio Branco unificou seus times Sub-17, que chegou à terceira fase do Campeonato Paulista, e Sub-20, que caiu na primeira fase do Estadual. No torneio, aliás, compôs a mesma chave do Independente e empatou por 2 a 2 em Americana e venceu por 3 a 2 em Limeira. O Galo ficou em penúltimo no grupo, com oito pontos a menos que o Tigre, mas deverá manter a mesma base para a Copinha.

Por fim, o Fortaleza competiu neste ano em todas os campeonatos possíveis na categoria Sub-20, caindo na fase de classificação da Copa São Paulo, do Campeonato Cearense e nas quartas de final da Copa do Nordeste de Juniores.

