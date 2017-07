Rio Branco precisa vencer no Morumbi

Desde que foi rebaixado no Paulistão de 2010, o Rio Branco não atuou mais nos principais estádios paulistas, como o Morumbi ou o Pacaembu, e sequer conheceu de perto as novas arenas de Corinthians e Palmeiras. Mesmo sem ter conseguido retornar à elite estadual, o Tigre ao menos poderá matar um pouco da saudade do Morumbi neste domingo (30), quando enfrenta o São Paulo B, às 10 horas, pela quinta rodada da Copa Paulista.

A última vez que o alvinegro atuou na casa do Tricolor foi há sete anos. Na ocasião, perdeu por 2 a 1. Na Copa Paulista, o São Paulo tem utilizado seu time Sub-20, que está disputando paralelamente os campeonatos Paulista e Brasileiro da categoria. Será um confronto direto, já que a equipe do Morumbi abriu a rodada dentro do G4, com 5 pontos, dois a mais que o Tigre, que ocupa a lanterna do grupo 2 e ainda está em busca de sua primeira vitória na competição.

O meia Tiago Bernardi acredita que, se os três pontos vierem neste domingo, o alvinegro tem condições de decolar na Copa Paulista, até pelo fator motivacional que uma vitória pode dar para os muitos garotos do elenco. “Acredito que o que está faltando para estarmos em uma melhor posição no grupo é ganhar um jogo. Sabemos que quando o resultado vier, todo o time vai ter uma motivação maior para iniciar uma sequência boa e uma arrancada”, aposta.