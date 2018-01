Rio Branco perde Keitá, mas ganha atacante para estreia

O Rio Branco tem uma boa e uma má notícia para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3. A boa é que o atacante Daniel Simões, que tinha três jogos de suspensão a cumprir por uma confusão que se envolveu quando defendeu o Catanduvense, ano passado, conseguiu reverter a pena em troca de doação de dez cestas básicas. Com isso, ele está confirmado no trio de ataque titular para o duelo diante do Atibaia, nesta quarta-feira (17), às 16 horas, em Indaiatuba. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Já a má notícia envolve Keitá. O volante sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, semana passada, e só deve ser liberado do DM (Departamento Médico) na próxima semana, desfalcando o Tigre pelo menos nas três primeiras rodadas. Keitá vinha sendo titular ao longo de toda a pré-temporada. Com sua ausência, o mais cotado para iniciar a partida de amanhã é Cesinha, que retornou ao clube no começo de janeiro depois de não ter sido aprovado em uma etapa de avaliações no Bragantino, em dezembro.

Outros dois volantes, mas que não vinham treinando como titulares, também estão entregues ao DM: o recém-contratado Danilo Alves, que veio do futebol uruguaio, com um desconforto no joelho direito, e Bismarck, em fase final de recuperação de uma fratura na tíbia da perna esquerda. O provável Rio Branco para iniciar o jogo contra o Atibaia tem Netto; Pablo, Tiago Bernardi, Luiz Paulo e Hugo Figueiredo; Cristofer Goiano, Cesinha e Adriano Pimenta; Frank, Daniel Simões e Bruno Andrade.