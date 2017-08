Rio Branco perde em casa e se complica

O Rio Branco não viu a cor da bola e foi derrotado nesta tarde de sábado por 2 a 0 pelo Desportivo Brasil, em pleno Décio Vitta, pela segunda rodada do returno da Copa Paulista. Os dois gols da equipe visitante foram pelo atacantes Erik (no finalzinho do primeiro tempo) e Fio (aos 37’ da etapa complementar). Mas o placar, definitivamente, não refletiu o que foi o jogo.

O time de Porto Feliz , com toque de bola preciso, criou muitas oportunidades. E só não goleou porque o goleiro Neto foi o melhor jogador do Tigre. Fez defesas dificílimas (além de contar com a ajuda da trave).

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As 62 testemunhas que saíram de casa, enfrentaram o sábado frio e chuvoso e pagaram ingresso assistiram a uma apresentação deplorável do Tigre. Sem criatividade alguma, o time dependia de cruzamentos – que consagraram os zagueirões rivais – e de raras jogadas individuais. O Desportivo, ao contrário, tocava a bola de pé em pé e abusava do direito de perder gols. O atacante Ingro, grandalhão estiloso, e o meia Edson Pio, criativo, eram os destaques da equipe.