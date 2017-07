Rio Branco perde de virada para o São Paulo

O Rio Branco perdeu para o São Paulo por 2 a 1, na manhã deste domingo (30), no Estádio do Morumbi, na capital paulistana, na disputa da Copa Paulista. Com os três gols da partida saindo nos minutos finais da segunda etapa, ambos enfrentaram um primeiro tempo de poucas chances. O Rio Branco não jogava na casa do Tricolor desde 2000, e na ocasião perdeu por 2 a 1. O Tigre ocupa a lanterna do grupo 2 e ainda está em busca de sua primeira vitória na competição. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

O Tigre esteve bem postado e preparado para um contra-ataque para abrir o placar durante o primeiro tempo, mas o São Paulo aproveitou as vantagens de estar em casa, ditando o ritmo da partida, com jogadas rápidas.

A primeira etapa do jogo terminou no 0 a 0, com os dois times seguindo para tentar marcar, sem sucesso. No segundo tempo, o Rio Branco reagiu logo nos primeiros minutos, se lançando ao contra-ataque. O primeiro gol do jogo veio aos 32 minutos do segundo tempo, após troca de passes em que a bola sobrou para Frank, que bateu colocando no cando esquerdo do goleiro Lucas Paes, que só viu a bola entrar no gol.