Rio Branco pede alteração de datas em 3 confrontos

Em resumo, o Tigre fará três de suas cinco partidas programadas para os finais de semana aos sábados, às 15 horas, e duas aos domingos, às 10 horas. Já aos meios de semana a equipe jogará sempre às quartas-feiras, às 19 horas, horário que já gera descontentamento de emissoras de rádio, por coincidir com o programa obrigatório da Voz do Brasil.

O Rio Branco enviou ontem um ofício à FPF (Federação Paulista de Futebol) solicitando a alteração das datas de três jogos no Campeonato Paulista da Série A3 de 2018. A tabela prévia da competição, divulgada semana passada, permitia aos clubes participantes uma semana de prazo para escolher os horários de preferência.

Alguns dos jogos podem sofrer novas alterações em caso de transmissão de emissoras de televisão. A tabela oficial, desmembrada, será publicada no começo de dezembro pela FPF. A diretoria alvinegra também definiu ontem os valores dos ingressos que serão cobrados nas partidas no estádio Décio Vitta em 2018. As entradas custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

OS JOGOS DO TIGRE EM CASA NA SÉRIE A3*

20/01 (sábado 15h) Rio Branco x EC São Bernardo

31/01 (quarta, 19h) Rio Branco x Manthiqueira

03/02 (sábado, 15h) Rio Branco x Capivariano

10/02 (domingo, 10h) Rio Branco x Noroeste

14/02 (quarta, 19h) Rio Branco x Rio Preto

21/02 (quarta, 19h) Rio Branco x União Barbarense

28/02 (quarta, 19h) Rio Branco x Monte Azul

07/03 (quarta, 19h) Rio Branco x Barretos

17/03 (sábado, 15h) Rio Branco x Mogi Mirim

25/03 (domingo, 10h) Rio Branco x Grêmio Osasco

