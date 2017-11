Rio Branco observará lateral e dupla paraguaia para Série A3

Desde o início da pré-temporada, ao menos uma cara nova tem pintado por dia no estádio Décio Vitta. E nesta quarta-feira, mesmo com o feriado da Proclamação da República, não foi diferente. O lateral-esquerdo Liniker, de 23 anos, se apresentou ao técnico Edson Fio e se juntou ao restante do elenco do Rio Branco na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Inicialmente, ele será avaliado pela comissão técnica antes de assinar contrato.

O último clube de Liniker foi o Cambé, da terceira divisão paranaense. O principal momento da carreira do ala foi no ano passado, quando jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Icasa (CE). Se aprovado, Liniker reforçará um setor carente do plantel em formação pelo Tigre para a temporada 2018. Por enquanto, as opções disponíveis para as laterais são apenas Mima e Pablo, ambos remanescentes e que atuam pelo lado direito do campo.

LEIA TAMBÉM: Dorival minimiza provocação de Arana: 'Motivação é vestir a camisa do São Paulo'

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na Copa Paulista, Pablo até chegou a ser improvisado na ala esquerda em alguns jogos, mas ele é lateral-direito de origem. Independentemente de contratar Liniker ou não, a diretoria alvinegra segue buscando mais nomes para o lado esquerdo. Um lateral já sondado é Hugo Figueiredo, de 25 anos, revelado pelo Palmeiras e que estava no Glória (RS). Ele é aguardado para se apresentar na próxima segunda-feira.