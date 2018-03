Rio Branco libera técnico na véspera de decisões

O Rio Branco perdeu seu técnico na véspera dos dois confrontos que decidirão a situação da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A3. William Sander aceitou um convite para retornar ao Novorizontino, clube onde trabalhava antes de assumir o Tigre, e foi liberado pela equipe alvinegra nesta terça-feira (20), informou o diretor de futebol, Dado Salau, em nota à imprensa. A última atividade de Sander foi no treino desta manhã.

Dessa forma, o então auxiliar-técnico André Ricardo Pereira, o Andrezão, será o comandante do Tigre nesta quarta-feira (21) contra a Matonense, às 15 horas, em Bebedouro, e diante do Grêmio Osasco no domingo (25), às 10 horas, em Americana. Entretanto, ele não poderá estar exatamente à beira do gramado, por conta de uma suspensão do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da FPF (Federação Paulista de Futebol). O Rio Branco, 17º colocado com 14 pontos, precisa vencer os dois duelos e contar com uma combinação de resultados para evitar a queda à última divisão do futebol estadual. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

William Sander, acionado a partir da volta de Dado Salau e Sandro Hiroshi ao departamento de futebol do Tigre, pouco depois da metade da Série A3, estreou na derrota diante do União Barbarense, por 1 a 0, no dia 21 de fevereiro, e teve como último compromisso à frente da equipe a vitória sobre o Mogi Mirim, por 4 a 1, no sábado (17), ambos em Americana. Ao todo, foram sete partidas sob seu comando, com duas vitórias e cinco derrotas.

Andrezão assumirá o Tigre em situação semelhante a que encarou em 2016. Naquele ano, pela Série A2, ele foi escolhido para dirigir o time nas últimas três rodadas, quando o rebaixamento à Série A3 era praticamente irreversível. Andrezão conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota, e não evitou a queda, pavimentada durante o comando de Marcelo Bordon.

Auxiliar-técnico nesta temporada, André Ricardo Pereira será agora o quarto treinador do Rio Branco em 2018, ainda que já tenha atuado como interino na oitava rodada, no empate com o Noroeste por 0 a 0, em Santa Bárbara d’Oeste. Antes dele e William Sander, Edson Fio, responsável pela preparação desde a pré-temporada, e Jânio Fialho, em apenas duas rodadas, também estiveram à beira do gramado comandando a equipe alvinegra.