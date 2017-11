Rio Branco jogará Copa São Paulo em estádio centenário

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou ontem as chaves da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá número recorde de 128 participantes em 2018. O Rio Branco caiu no Grupo 11, com sede em Cravinhos, ao lado de Comercial, Paraná e Juventude. O estádio JD Martins, que servirá de palco para as equipes, é um dos mais antigos do Estado, tendo sido fundado em 1906, com capacidade para 3 mil pessoas.

Será o segundo ano consecutivo em que o Tigre disputará o principal torneio de categorias de base do País por meio de convite. Seu maior rival, o União Barbarense, também aguardava uma vaga, mas ficou de fora da próxima edição. Na Copinha deste ano, o Rio Branco venceu o Fortaleza na estreia, mas perdeu depois para Independente e Botafogo-SP, e não passou da primeira fase. Foto: Ponte Press / Divulgação

Entre os adversários do Tigre em 2018, o que fez melhor campanha na edição de 2017 foi o Juventude, que chegou às oitavas de final. O Paraná alcançou a terceira fase, pré-oitavas, enquanto o Comercial foi eliminado na fase inicial assim como o alvinegro de Americana. A melhor participação do Rio Branco no torneio ocorreu em 2008, quando foi vice-campeão.