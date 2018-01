Rio Branco joga mal e estreia com derrota para o Atibaia

O Rio Branco largou mal no Campeonato Paulista da Série A3. Abusando dos passes errados, sem criatividade e sentindo muito o cansaço no segundo tempo, o Tigre foi presa fácil para o Atibaia e perdeu por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (17), no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.

Quando a bola começou a rolar em Indaiatuba, a promessa era de jogo aberto, já que os dois times entraram em campo com três atacantes. Mas o que se viu foi um primeiro tempo truncado, tanto que o primeiro bom lance do Atibaia só ocorreu com 16 minutos, quando Samuel chutou de fora da área por cima do gol. Aos 20, foi a vez de Hugo Figueiredo experimentar também, para o Rio Branco, mas o goleiro Cairo espalmou. Foto: FocoPress.JPG

Depois da parada técnica para os jogadores se hidratarem, em virtude do forte calor, o Atibaia cresceu e conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Na jogada, Gledson escapou pelo lado direito, cruzou rasteiro e Samuel bateu de primeira. Netto fez milagre, mas o atacante pegou a sobra e estufou as redes. Ainda antes do intervalo, o Atibaia teve mais duas boas chances com Paraíba e William, mas não conseguiu ampliar.